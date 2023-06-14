В новых регионах России федеральные пенсии получают свыше 250 тысяч человек

Федеральные пенсии получают свыше 250 тысяч жителей новых регионов. Фото: ДАН

Более 250 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей получают пенсии по федеральным стандартам России. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

— Федеральные пенсии уже получают более 250 тысяч человек, кроме того, проактивно подготовлены свыше 340 тысяч проектов решений, это позволит пожилым гражданам получать пенсии сразу после оформления гражданства и подачи заявления, — отметил министр труда и соцзащиты.

Антон Котяков добавил, что в новых регионах также продолжается оформление материнского капитала. В регионах начали работу 100 клиентских служб для оформления соцвыплат.

— Идет активная работа и в новых регионах: там семьи получили 80 тысяч сертификатов на материнский капитал, — отметил министр. — В новых регионах работают уже более 100 клиентских служб для оформления социальных выплат по российскому законодательству.

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