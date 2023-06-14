В ДНР батальону «Сомали» передали снаряжение для выполнения боевых задач в зоне СВО

Батальону «Сомали» передали снаряжение. Фото: Администрация Главы ДНР

Либерально-демократическая партия России передала батальону «Сомали» коптер, десятки бронежилетов и аптечки. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе Донецкого регионального отделения ЛДПР.

- ЛДПР передала батальону «Сомали» 20 бронежилетов, десять аптечек, беспилотный летательный аппарат Mavic и один прицел, — сказала собеседница агентства.

Напомним, ранее российские военные уничтожили дронами антенны Старлинк ВСУ в Красногоровке. Также российские дроны-камикадзе уничтожили огневые точки ВСУ в ДНР. Операторы беспилотных летательных аппаратов 110 бригады первого Донецкого армейского корпуса с помощью дронов-камикадзе уничтожают выявленные огневые точки противника.

Ранее Минобороны России сообщили, что 13 июня российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска. ВСУ потеряли до 350 человек личного состава, две боевые бронированные машины, а также шесть автомобилей.

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