Ямал отправит 125 спортсменов из Волновахи на учебно-тренировочные сборы в Анапу

Сборы в Анапе пройдут в два заезда с 24 июня по 5 августа. Фото: пресс-служба департамента спорта ЯНАО

Ямало-Ненецкий автономный округ организует поездку 125 спортсменов и десяти тренеров из Волновахи на учебно-тренировочные сборы в Анапу. В рамках двух спортивных смен на отдых отправятся команды по баскетболу, футболу, волейболу, дзюдо, боксу и другим спортивным направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по физической культуре и спорту ЯНАО.

— Прошла рабочая встреча представителей спортивных ведомств Ямала и Волновахи: заместителя департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Алексея Щелконогова и начальника отдела молодежи, спорта и туризма Волновахского района ДНР Романа Карпачева. Главная тема встречи — развитие спорта в Волновахском районе, — отметили в пресс-службе.

В департаменте по физической культуре и спорту в ЯНАО отметили, что во время сборов тренера пройдут курсы повышения квалификации. Ведомства уже начали работу над графиком совместных мероприятий на 2024 год.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14 спортсменов из Петровского района Донецка отправились на отдых в Монголию

Юные спортсмены также примут участие в международном слете туристических групп (подробнее)