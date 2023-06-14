В ДНР откроют 18 территориальных служб социальных координаторов фонда «Защитники Отечества»

В ДНР откроют 18 территориальных служб фонда «Защитники Отечества». Фото: Фонд «Защитники Отечества»

В Донецкой Народной Республике откроют 18 территориальных служб социальных координаторов фонда «Защитники Отечества». Об этом ДАН сообщила руководитель филиала Марина Соловарова.

- У нас на территории Республики будет 18 территориальных служб социальных координаторов фонда «Защитники Отечества», - сказала Соловарова.

Соловарова добавила, что Министерство труда и социальной политики ДНР координирует эту работу, а местные власти определяют площадки, где будут работать координаторы. Число координаторов в населенных пунктах будет зависеть от численности населения. К примеру, в столице Республики их будет больше сотни, а в соседней Макеевке — 48. Также службы появятся и в других населенных пунктах региона, в том числе и на освобожденных территориях.

Напомним, что строители из шефа-региона города Москвы скоро закончат капитальный ремонт в одном из детских садиков в Калининском районе Донецка. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

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