Строители из Москвы завершают ремонт детского сада в Калининском районе Донецка

В Донецке завершают ремонт детского сада. Фото: ТГ/ Алексей Кулемзин

Строители из шефа-региона города Москвы скоро закончат капитальный ремонт в одном из детских садиков в Калининском районе Донецка. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В здании заменены все коммуникации, установлены системы кондиционирования, видеонаблюдения, сигнализация, - отмечает мэр Донецка.

По словам Алексея Кулемзина, этот садик станет одним из лучших в Донецке, который будет отвечать самым требовательным российским стандартам. Мэр поблагодарил правительство города Москвы за оказанную помощь, а также он отметил строителей, которые вкладывают душу в свою работу.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике продолжается восстановление образовательных учреждений. 38 объектов уже отремонтированы, еще в 176 школах, детсадах, колледжах и вузах ремонтные работы продолжаются. Также сейчас ремонт идет в 74 школах, 94 детских садах, пяти учреждениях профессионального образования и в трех вузах. В большинстве из них восстановление завершат к началу учебного года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2023 году в ДНР восстановят 176 образовательных учреждений

Ремонт в большинстве из них закончат к 1 сентября (подробнее)