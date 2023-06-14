В Горловке задержали мужчину за незаконное хранение 200 грамм взрывчатки в многоквартирном доме

В Горловке задержали мужчину за незаконное хранение взрывчатки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции в Калининском районе Горловки задержали мужчину, который в многоквартирном доме хранил взрывчатку массой 200 грамм. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике.

- В ходе следственных мероприятий стражи порядка установили, что фигурант нашел пакет с двумя фрагментами бризантного взрывчатого вещества на основе гексогена и пластификатора. Обвиняемый достоверно знал, что хранение подобной находки уголовно наказуемое деяние, однако пренебрег требованиями законодательства. По месту жительства злоумышленника сотрудники полиции изъяли пластичное вещество массой более 200 граммов, - отмечают в ведомстве.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Теперь мужчине грозит максимальный срок наказания восемь лет, а также штраф в размере до ста тысяч рублей.

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