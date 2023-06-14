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НовостиОбщество14 июня 2023 8:07

Молодежь ДНР помогает эвакуированным животным из Херсонской области

Сейчас в приюте три вольера с животными, которых эвакуировали из зоны затопления
Владислав ГУЩИН
Активисты передали приюту ветошь и еду. Фото: ТГ/Молодая Республика

Активисты передали приюту ветошь и еду. Фото: ТГ/Молодая Республика

Активисты Молодой Республики и Молодой Гвардии Единой России ДНР посетили приют «4 лапки» и привезли его обитателям ветошь и еду. Три вольера хвостатых были эвакуированы из зоны затопления в Херсонской области. Об этом сообщает телеграм-канал общественной организации.

Животные спасенные из зоны затопления боролись за свою жизнь, переплывали огромные расстояния, чтобы добраться до помощи. В Молодой Республики отмечают, что одним из таких героев стала собачка, которая сразу же после эвакуации родила шестерых щенков.

- Эта мамочка ради спасения своих будущих деток плыла неизвестно сколько километров, чтобы они пришли на свет, - рассказывает владелица приюта Ирина Волик.

Животные крайне беззащитны перед внешними факторами, поэтому пушистикам необходимо оказывать поддержку.

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