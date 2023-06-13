Артистка из ДНР получила Гран-при на международном конкурсе песни в Сочи

Решении о присуждении донецкой артистке Гран-при судьи приняли единогласно. Фото: пресс-служба театра

Артистка донецкого музыкально-драматического театра имени М.М.Бровуна Юлия Шебанова стала обладательницей Гран-при на международном фестивале-конкурсе национальной патриотической песни «Красная гвоздика». Два других исполнители из Донецка стали лауреатами конкурса III степени. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

— По итогам конкурса, единогласным решением судей Юлия Шебанова стала обладательницей гран-при, Иван Химченко и Анна Дмитриева — лауреатами III степени, а заслуженному работнику культуры ДНР, композитору Михаилу Хохлову вручили спецприз. Благодарственные письма отправлены также руководству театра и заслуженному деятелю искусств Украины, хормейстеру Татьяне Пащук, — отметили в пресс-службе театра.

Генеральный директор и художественный руководитель МДТ им. М.М.Бровуна, заслуженный деятель искусств Украины Наталья Волкова отметила, что артисты театра не первый раз принимают участие в конкурсе.

— Артисты муздрамы участвуют в данном фестивале уже не первый год. И всегда наших исполнителей встречают очень тепло. В этот раз поддержка ощущалась даже на расстоянии — восторженные отзывы слушателей в соцсетях не оставили сомнений, что мы смогли достучаться до сердец каждого, кто присутствовал на выступлениях. Мы все гордимся успехами наших артистов, ведь это результат труда целой команды! — отметила Волкова.

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