Ясиноватой передали технику и стройматериалы из Челябинской области

В Ясиноватую доставили ноутбуки и другую технику. Фото: Шевченко/ТГ

Регион-шеф Челябинская область передала социальным предприятиям и организациям Ясиноватой компьютерную технику, МФУ и строительные материалы. Помощь собрали власти и неравнодушные жители города Злотоуст. Об этом рассказал мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

— Администрация города Ясиноватая искренне благодарит руководство города Златоуст Челябинской области, жителей города, коллективы промышленных и коммунальных предприятий, общественные организации города за гуманитарный груз, который прибыл в Ясиноватую, — отметил мэр. — Ноутбуки, многофункциональные устройства и стройматериалы получат предприятия и организации социальной сферы Ясиноватой.

Глава городской администрации добавил, что гуманитарный груз сформировали учетом информации о потребностях, которую власти города озвучили во время недавнего визита в Челябинскую область.

Напомним, что что Челябинская область в этом году направит 400 миллионов рублей на восстановление города Ясиноватая в ДНР. Более 60% средств пойдут на ремонт дорожной инфраструктуры.

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