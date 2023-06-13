Югра передала Макеевке 20 собраний томов православной литературы

Гуманитарный груз распределят по районным библиотекам Макеевки (архивное фото)

Ханты-Мансийский автономный округ передал библиотекам Макеевки 20 собраний томов православной энциклопедии. Их распределят по районам города. Об этом рассказал мэр Макеевки Владислав Ключаров.

— Югра передала Макеевке православные энциклопедии в 64-х томах. Всего в Центральную городскую библиотеку им. М. Горького было доставлено 20 собраний томов. Спасибо региону-шефу за обогащение книжного фонда библиотек Макеевки столь уникальной литературой! — отметил мэр Макеевки.

Владислав Ключаров подчеркнул, что Макеевка также получила от Ханты-Мансийского автономного округа два погрузчика для коммунальных предприятий — «Коммунтранса» и «Перспективы». Мэр заявил, что новая техника поможет коммунальщикам в уборке стихийных свалок и несанкционированных накоплений мусора.

Напомним, что ранее Югра передала новые компьютерные классы для школ подшефной Макеевки.

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