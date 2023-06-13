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НовостиОбщество13 июня 2023 17:57

Югра передала Макеевке 20 собраний томов православной литературы

Книги передадут районным библиотекам
Виктория ПОДАРОВА
Гуманитарный груз распределят по районным библиотекам Макеевки (архивное фото)

Гуманитарный груз распределят по районным библиотекам Макеевки (архивное фото)

Ханты-Мансийский автономный округ передал библиотекам Макеевки 20 собраний томов православной энциклопедии. Их распределят по районам города. Об этом рассказал мэр Макеевки Владислав Ключаров.

— Югра передала Макеевке православные энциклопедии в 64-х томах. Всего в Центральную городскую библиотеку им. М. Горького было доставлено 20 собраний томов. Спасибо региону-шефу за обогащение книжного фонда библиотек Макеевки столь уникальной литературой! — отметил мэр Макеевки.

Владислав Ключаров подчеркнул, что Макеевка также получила от Ханты-Мансийского автономного округа два погрузчика для коммунальных предприятий — «Коммунтранса» и «Перспективы». Мэр заявил, что новая техника поможет коммунальщикам в уборке стихийных свалок и несанкционированных накоплений мусора.

Напомним, что ранее Югра передала новые компьютерные классы для школ подшефной Макеевки.

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