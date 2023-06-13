СЦКК ДНР: ВСУ ранили двух женщин в Урожайном

Обстрелы Республики со стороны ВСУ продолжаются Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Урожайное в Великоновоселовском районе Донецкой Народной Республики. В результате обстрела ранения получили две мирные жительницы. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Почтовой ранены женщины 1952 и 1974 года рождения. Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать, — отметили в СЦКК ДНР.

В ведомстве подчеркнули, что украинские боевики выпустили по населенному пункту семь артиллерийских снарядов калибром 155 мм со свих позиций, расположенных в Раздольном. Обстрел зафиксирован около 13:00.

Напомним, что ранее украинские боевики выпустили по Донецку 16 артиллерийских снарядов натовского калибра за час. Под огнем ВСУ оказались Петровский и Куйбышевский районы города.

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