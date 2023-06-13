Владимир Путин заявил, что зарплату медикам в новых регионах поднимут до общероссийских показателей

Уровень зарплат медикам поднимут до общероссийского, отметил Путин. Фото: kremlin.ru
Власти России планируют поднять уровень зарплат медиков в новых регионах до общероссийских показателей. Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с военными корреспондентами.
— Мы будем, безусловно, подтаскивать их к общероссийскому уровню. Это касается и оплаты труда. Мы по некоторым категориям уже ввели некоторую дополнительную оплату. И дальше будем делать это, — цитируют слова президента РИА Новости.
Владимир Путин назвал нехватку мест в больницах самой острой проблемой в новых регионах.
— Восстановлению и строительству подлежат 1,3 тысячи дошкольных учреждений и 1,4 тысячи школ, а также медицинские учреждения. Вот, все это включено в программу соответствующую развития этих территорий, — отметил Путин.
Владимир Путин отметил, что федеральные власти России находятся в постоянном контакте с главами новых регионов.
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