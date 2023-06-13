Владимир Путин заявил, что федеральные власти находятся в постоянном контакте с главами новых регионов России

Федеральные власти находятся в постоянном контакте с властями новых регионов, заявил президент. Фото: АП РФ

Владимир Путин заявил, что федеральные власти России находятся в постоянном контакте с главами новых регионов. Власти ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей формулируют и передают правительству России сведения о потребностях новых субъектов. Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с военными корреспондентами.

— Мы практически в постоянном контакте находится с руководителями этих регионов. Я с ними разговариваю. Они свои потребности формулируют, на бумагу кладут, нам отдают, — отметил президент в ходе встречи с военкорами.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи военнослужащим в зоне СВО, бойцам в составе Народных милиций ДНР и ЛНР с 2014 года, а также членам их семей. Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил президента за это решение, отметив, что бойцы на передовой чувствуют поддержку со стороны государства.

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