В ДНР рассказали, какие документы нужны для оформления единого пособия

Документы на украинском языке СФР принимает без перевода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В пресс-службе Администрации Главы Донецкой Народной Республики напомнили, какие документы необходимо приложить к заявлению о назначении единого пособия. Заявления принимают в клиентских службах Социального фонда России по месту жительства.

— В пакет документов для оформления единого пособия входит заявление, паспорт РФ заявителя, документ, удостоверяющий личность супруга или супруги, свидетельства о рождении детей с подтверждением гражданства РФ, СНИЛС заявителя и членов семьи, а также сведения о регистрации о регистрации, рождении, смерти, заключении или расторжении брака, — отметили в Администрации Главы.

Кроме того, к пакету документов необходимо приложить сведения о доходах семьи за последние 12 месяцев. Сюда относятся доходы от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, страховые выплаты, меры социальной поддержки и другие. Также заявителю необходимо предоставить сведения об имуществе и о постановке на учет по беременности.

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