В Мариуполе начали снос бесхозных киосков

В Ильичевском районе снесут 13 бесхозных и незаконно построенных объектов. Фото: пресс-служба администрации Мариуполя.

В Ильичевском районе Мариуполя стартовал демонтаж бесхозных и незаконно установленных малых архитектурных форм, в том числе киосков. Ранее администрация расклеила объявления с просьбой к владельцам таких объектов явиться в отдел коммунального хозяйства городской администрации.

— В Ильичевском районе стартовал демонтаж бесхозных и незаконно установленных МАФов. Речь идет об объектах, права на которые их собственники не подтвердили в установленный срок. Всего в районе коммунальщикам предстоит демонтировать 13 объектов. Все они имеют признаки бесхозяйных либо установлены без соответствующих документов, — отметили в пресс-службе администрации Мариуполя.

Власти города добавили, что снос таких объектов планируется и в других районах города. Киоски после демонтажа отправятся на хранение на склад ТБО.

Напомним, что ранее в Мариуполе уточнили, где будет располагаться управление ЖКХ. Коммунальная служба займет бывшее административное здание по улице Митрополитская.

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