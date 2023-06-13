Денис Пушилин поблагодарил Владимира Путина за решение о бесплатной юридической помощи участникам СВО

Денис Пушилин выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку бойцов в зоне СВО. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил Владимира Путина за решение предоставлять юридическую помощь военнослужащим в зоне СВО бесплатно. Соответствующий закон Президент России подписал сегодня.

— Владимир Путин подписал закон о праве участников, ветеранов, членов их семей получать бесплатную юридическую помощь. Спасибо за это решение — ребята на передовой видят, что государство заботится о них, тыл прикрыт, а это очень важно, — поделился глава Республики в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин добавил, что не раз обсуждал меры социальной поддержки для военнослужащих с руководителем Рабочей группы по СВО Андреем Турчаком. Среди последних инициатив группы — получение помощи от государства в полностью денежной форме. Сейчас часть помощи выдается в виде набора мер соцподдержки, среди которых право на бесплатный проезд, реабилитацию и другое.

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