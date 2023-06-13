В ДНР жителям выплатили более 80 миллионов рублей в виде компенсации на приобретение угля

В ДНР выплачено более 80 миллионов рублей на приобретение угля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике жителям было выплачено более 80 миллионов рублей в виде компенсации на приобретение угля для бытовых нужд. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- В этом году прием документов для предоставления такой выплаты начат в мае. За это время в управления труда и соцзащиты населения обратились почти 7,5 тысячи человек, 3247 заявителей компенсацию получили, - пишет в телеграм-канале Евгений Солнцев.

Председатель Правительства напомним, что прием документов проходит до 10 декабря. Размер выплат сейчас составляет 25 тысяч рублей для жителей, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением, и 12,5 тысячи рублей для собственников жилых помещений, кухни которых оборудованы кухонным очагом на твердом топливе.

Напомним, что в обновленном бюджете ДНР на 2023 год предусмотрели компенсационные выплаты жителям за утраченное или поврежденное вследствие боев жилье и имущество первой необходимости.

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