Владимир Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи участникам СВО

Участники СВО смогут получить бесплатные консультации о государственных юридических бюро или адвокатов. Фото: ДАН
Владимир Путин подписал закон, который позволяет участникам специальной военной операции и ветеранам боевых действий получать бесплатную юридическую помощь. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Участники и ветераны спецоперации, а также военнослужащие ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года и члены их семей могут получать бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов. Ранее военнослужащие решали правовые вопросы в частном порядке. Теперь участники СВО, ветераны боевых действий смогут получать бесплатные консультации по выплатам компенсаций и довольствия, оформления льгот и других мер социальной поддержки.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с сегодняшнего дня.
Напомним, что Государственная Дума приняла закон о бесплатной юридической помощи для военнослужащих в зоне СВО 1 июня. Позже законопроект рассмотрел и принял Совет Федерации.
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