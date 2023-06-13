Владимир Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи участникам СВО

Участники СВО смогут получить бесплатные консультации о государственных юридических бюро или адвокатов. Фото: ДАН

Владимир Путин подписал закон, который позволяет участникам специальной военной операции и ветеранам боевых действий получать бесплатную юридическую помощь. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Участники и ветераны спецоперации, а также военнослужащие ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года и члены их семей могут получать бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов. Ранее военнослужащие решали правовые вопросы в частном порядке. Теперь участники СВО, ветераны боевых действий смогут получать бесплатные консультации по выплатам компенсаций и довольствия, оформления льгот и других мер социальной поддержки.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

Напомним, что Государственная Дума приняла закон о бесплатной юридической помощи для военнослужащих в зоне СВО 1 июня. Позже законопроект рассмотрел и принял Совет Федерации.

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