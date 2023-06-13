Правительство России направит один миллиард рублей на организацию центров «Мой бизнес» в ДНР и других новых регионах РФ

Правительство России направит средства в ДНР на организацию центров «Мой бизнес» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области получат федеральное финансирование на поддержку представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан. Правительство России направит один миллиард рублей на организацию центров «Мой бизнес».

По словам Председателя Правительства России Михаила Мишустина, это решение поможет людям в новых регионах развивать свой бизнес.

- Рассчитываем, что принятое решение обеспечит системную интеграцию новых субъектов в единое социально-экономическое пространство России, о чем говорил Президент, и поможет людям, заинтересованным в развитии своего дела, - заявил Михаил Мишустин.

Теперь жители новых субъектов России смогут получать все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Также будет профинансировано создание государственных финансовых и региональных гарантийных организаций, что даст возможность представителям бизнеса получать льготные микрозаймы и привлекать кредитные ресурсы при отсутствии обеспечения.

В Правительстве России добавили, что всеми сервисами и мерами можно будет воспользоваться и в электронном формате – на портале «МСП.РФ».

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