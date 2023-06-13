В ДНР из украинского плена вернулись 13 военнослужащих

Двое защитников провели в плену больше года. Фото: ТГ/Москалькова

В ДНР из украинского плена после обмена 11 июня вернулись тринадцать бойцов. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- В ходе обмена пленными между Российской Федерацией и Украиной, состоявшегося 11 июня, домой возвращены 94 российских военнослужащих. 13 из них - защитники Донецкой Народной Республики, - заявила омбудсмен.

По словам Морозовой, среди освобожденных есть студент, которого призвали на фронт в ходе мобилизации. Еще двое бойцов провели в украинском плену больше года. Сейчас всем военнослужащим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили о том, что из украинского плена освободили еще 94 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Вернувшиеся бойцы отправятся в медучреждения для лечения и реабилитации.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Помощь психологов стала одной из востребованных услуг в фонде «Защитники Отечества» по ДНР

Также полезными для обратившихся сюда оказались услуги юриста (подробнее)