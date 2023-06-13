Более 800 детей посещают пришкольные оздоровительные площадки в Мариуполе

В Мариуполе сейчас посещают пришкольные оздоровительные площадки более 800 детей. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе сейчас посещают пришкольные оздоровительные площадки более 800 детей. Все они работают по специальному плану, который предусматривает ежедневные мероприятия для учеников разный возрастных групп. Об этом сообщает администрация Мариуполя.

- В него вошли различные оздоровительные и спортивные мероприятия, мастер-классы, тренинги и экскурсии по городу с посещением зоопарка, парков и скверов Мариуполя. Мы постарались сделать все, чтобы дети интересно и с пользой проводили каникулы, - отмечает начальник отдела воспитательной работы городского управления образования Виктория Власенкова.

Напомним, ранее в Донецкой Народной Республики в поселке Сартана Мариупольского района встретили День России ярким концертом. В Доме культуры имени Тамары Кацы для жителей выступил Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр Донецкой государственной академической филармонии под руководством Василия Шакулы.

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