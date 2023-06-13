В ДНР полностью готовы к предстоящим выборам в сентябре

Выборы в Республике должны будут пройти в течение трех дней Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецкой Народной Республике полностью готовы к предстоящим выборам в сентябре. В регионе ожидают только соответствующего решения от Центризбиркома. Об этом заявила депутат Народного Совета ДНР, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елена Шишкина.

Она уточнила, что такое разрешение требуется ввиду военного положения, которое действует в Республике.

- На сегодняшний день мы готовы полностью к началу избирательного процесса. Сейчас ожидаем разрешения от Центральной избирательной комиссии о начале избирательной компании, в связи с тем, что в нашем регионе и новых регионах введено военное положение, - отметила депутат.

Сообщается также, что местная нормативно-правовая база уже приведена в соответствие с нормами федерального закона. По словам Шишкиной, выборы в ДНР должны будут пройти в течение трех дней.

- Ближе к дате выборов, после консультаций с Министерством обороны РФ, будет приниматься решение, будет ли это дистанционное либо очное голосование, - заявила депутат, добавив, что в приоритете властей находятся жизнь и здоровье граждан.

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