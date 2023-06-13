В Горловке задержали женщину за кражу копилки с 10-рублевыми монетами

В Горловке задержали женщину за кражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции Калининского района Горловки задержали ранее судимую женщину и привлекли к уголовной ответственности за кражу 300 монет номиналом 10 российских рублей каждая у своей подруге. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.

- Женщина несколько дней проживала у знакомой. Оставшись в квартире одна, она обнаружила стеклянную банку с монетами Банка России. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленница похитила из емкости 300 монет номиналом 10 российских рублей каждая, после чего покинула место преступления, - отмечают в ведомстве.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Теперь женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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