Строители из Москвы продолжают восстанавливать пострадавшую от украинского обстрела школу в Донецке

Сейчас в здании завершают внутренние отделочные работы. Фото: ТГ/Кулемзин

Строители из Москвы продолжают восстанавливать здание одной из школ в Донецке, которое серьезно пострадало от обстрела ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что пострадавшая школа находится в центральном Ворошиловском районе.

По словам мэра, сейчас в здании завершают внутренние отделочные работы. Строители заменили в школе все коммуникации, установили новую сантехнику. Сейчас они приступили к отделке фасада.

- Все выполняется по высоким российским стандартам качества, - отметил Кулемзин.

Градоначальник поблагодарил Правительство Москвы за неоценимую поддержку, которую оно оказывает дончанам.

Напомним, ранее сообщалось, что московские специалисты продолжают ремонт нескольких детских садов в Донецке. Строители переоборудуют их по российским стандартам. Они также восстанавливают учебный комплекс в Пролетарском районе Донецка.

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