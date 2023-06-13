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НовостиОбщество13 июня 2023 10:28

В Мариуполе уточнили, где будет располагаться управление ЖКХ

Коммунальная служба займет бывшее административное здание по улице Митрополитская
Ирина ДМИТРИЕВА
Сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства разместятся в отремонтированном здании площадью 300 квадратных метров

Сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства разместятся в отремонтированном здании площадью 300 квадратных метров

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мариуполе в бывшем административном здании по улице Митрополитская, 20 будет находиться управление ЖКХ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что прежде в здании проведут ремонт. В ходе боевых действий оно не получило критических повреждений - было несколько попаданий в крышу. Однако гораздо больше зданию навредили мародеры.

Теперь здесь отремонтируют кровлю, установят новые стеклопакеты, обновят инженерные сети и произведут внутреннюю отделку помещений.

- После ремонта в здании площадью свыше 300 квадратных метров смогут комфортно разместиться сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства, - отметил градоначальник.

Напомним, ранее Моргун заявил, что Мариуполь с каждым днем становится все больше похожим на современные города Российской Федерации. Мэр города отметил помощь других регионов в повышении качества жизни мариупольцев.

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