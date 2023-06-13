Мэр Мариуполя по просьбе горожанки ознакомился с ходом восстановления дома по проспекту Металлургов

Мэр Мариуполя Олег Моргун по просьбе жительницы города ознакомился с ходом восстановления дома. Фото: ТГ/ Олег Моргун

Мэр Мариуполя Олег Моргун по просьбе жительницы города ознакомился с ходом восстановления дома по проспекту Металлургов, 21. Здесь и в соседнем доме №23 работы ведет Фонд капремонта Липецкой области. Вместе с представителями подрядчика, Жовтневой райадминистрации и МУП АГМ «Мариупольжилкомплекс» встретились с жителями.

- Многие вопросы уже решены. Строители восстановили кровлю, закрыли тепловой контур, выполнили работы по обустройству инженерных систем, включая теплоснабжение. До конца месяца закончат восстанавливать электроснабжение, - пишет в телеграм-канале глава Мариуполя.

По словам Олега Моргуна, после всех завершенных работ, подрядчик в течение двух лет несет гарантию за выполненные работы. Также жители дома будут постоянно находиться в контакте с подрядчиком и райадминистрацией для решения всех возникающих вопросов.

Напомним, ранее мэр города сообщил, что в Мариуполе восстановят бывшее административное здание, которое не сильно пострадало во время боевых действий.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе восстановят бывшее административное здание

Глава города Олег Моргун сообщил, что во время боевых действий оно не сильно пострадало (подробнее)