Госдума подключится к расследованию преступлений Киева в отношении детей Донбасса

Этот вопрос будет рассмотрен на заседании 19 июня
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на Совете Думы предложил подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы.
Там уточнили, что соответствующая задача была поставлена перед вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой.
- Вячеслав Володин на Совете Госдумы предложил поручить Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса и Новороссии, - заявили в пресс-службе.
Сообщается также, что решение о проведении такого расследования поддерживают все фракции Госдумы. Этот вопрос будет в ближайшее время обсужден с коллегами из Совета Федерации.
- Безотлагательно займемся сбором данных и координацией работы с правоохранительными органами, - в свою очередь, отметила Кузнецова.
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