В Мариуполе восстановят бывшее административное здание. Фото: ТГ/ Олег Моргун

Мэр Мариуполя Олег Моргун завил, что в городе будет восстановлено бывшее административное здание. В ходе осмотра, глава города отметил, что во время боевых действий оно не сильно пострадало.

- В ходе боевых действий оно не получило критических повреждений – было несколько попаданий в кровлю. Гораздо больше здание пострадало от рук мародеров, - написал Олег Моргун в телеграм-канале.

По его словам, в здании необходимо выполнить кровельные работы, закрыть тепловой контур с заменой стеклопакетов, произвести внутреннюю отделку помещений и обновить инженерные сети, в частности, систему отопления. Когда восстановительные работы закончатся, то в здании будут располагаться сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Мариуполя добавил, что договорится с комбинатом имени Ильича о выделении рабочих для зачистки здания и подготовки его к ремонту, а с техникой для вывоза мусора поможет один из регионов-шефов.

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