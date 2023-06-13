Российские войска нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Марьинке

По позициям противника отработала артиллерия. Фото: УНМ ДНР

Российские военные уничтожили взводный опорный пункт 110-й отдельной механизированной бригады украинских войск в Марьинке. Такие данные обнародовали в пресс-центре группировки «Юг».

Там уточнили, что по позициям противника отработала артиллерия ВС РФ.

- Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Красное, взводный опорный пункт 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Марьинке, группа пехоты противника в районе Григоровки, - сообщили в пресс-центре.

Напомним, ранее врио Главы Денис Пушилин рассказал о боевой ситуации в Марьинке. Руководитель региона сообщил, что чеченские подразделения под руководством помощника Главы Чеченской Республики по силовому блоку, командира спецназа «АХМАТ», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаутдинова сильно потеснили противника на марьинском направлении. Денис Пушилин также заявил, что освобождение Марьинки не должно затянуться. Лидер ДНР считает, что с переброской чеченских подразделений продвижение российских войск пойдет быстрей.

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