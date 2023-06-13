В Донецке за неделю появился на свет 31 малыш

Юным дончанам желают здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшую неделю в Донецке родился 31 ребенок. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в этот раз девочки опередили мальчиков по рождаемости.

- В период с 5 по 11 июня в нашем городе появился на свет 31 младенец: 17 девочек и 14 мальчиков! – проинформировал градоначальник.

Мэр пожелал маленьким дончанам и их родителям здоровья, семейного счастья, добра и мирного неба над головой.

Напомним, в Донецке уже к концу текущего года построят перинатальный центр. Там будут оказывать высокотехнологическую помощь беременным с самой сложной патологией и выхаживать недоношенных детей. Новый медицинский центр рассчитан на 140 мест, его оснастят самым современным и передовым оборудованием. Медцентр строят по поручению Президента России Владимира Путина. Работать в нем будут местные специалисты. Для этого проводят работу с Донецким национальным медицинским университетом и с профтехучилищами. Цель - не перевести сотрудников из других больниц, а набрать новых грамотных людей.

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