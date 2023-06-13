Строители из Ямала восстановили еще семь объектов в Волновахе, включая ПТУ и школу искусств

Строители из Ямала восстановили еще семь объектов в Волновахе. Фото: Артюхов/ТГ

Благодаря шефской помощи Ямало-Ненецкого автономного округа в Волновахе завершено еще семь объектов. Об этом ДАН сообщил глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

- Недавно в Волноваху приезжал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов по случаю годовщины подписания соглашения между городом и ЯНАО. Школа искусств — музыкальная школа и школа художеств, корпус УТСЗН сдали в эксплуатацию, больницу, ПТУ — все. Принимали, смотрели семь объектов, - сказал Зинченко.

Напомним, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в День России приехал в Донецкую Народную Республику, где осмотрел объекты в Волновахском районе, которые восстанавливают северяне. Также Дмитрий Артюхов передал восстановленной школе искусств в Волновахе новые музыкальные инструменты. Среди них — гитара, баян, скрипки и рояли.

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