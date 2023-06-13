Артисты Мариупольской филармонии ко Дню России выступили в поселке Сартана ДНР

В поселке Сартана встретили День России ярким концертом. Фото: Администрация Мариуполя

В Донецкой Народной Республики в поселке Сартана Мариупольского района встретили День России ярким концертом. В Доме культуры имени Тамары Кацы для жителей выступил Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр Донецкой государственной академической филармонии под руководством Василия Шакулы. Об этом сообщили в администрации Мариуполя.

- Оркестр исполнил известные, всеми любимые произведения. Украшением концерта стали номера в исполнении Екатерины Гладешевой и Инны Домниковой. Также в программе приняли участие солисты Сартанского Дома культуры Диана Хаджинова и Евгений Иванов, - рассказали в администрации города.

Жителям поселка сильно понравился концерт, что в зале не прекращали звучать аплодисменты благодарных зрителей.

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова анонсировала участие российских студенческих отрядов (РСО) в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. По ее словам, в этом году к студенческим отрядам присоединится около 200 тысяч человек.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Мариуполя обсудил вопросы сотрудничества с премьер-министром Башкортостана

Стороны договорились продолжать взаимодействие по разным вопросам (подробнее)