Артисты Мариупольской филармонии ко Дню России выступили в поселке Сартана ДНР

В поселке Сартана встретили День России ярким концертом. Фото: Администрация Мариуполя
В Донецкой Народной Республики в поселке Сартана Мариупольского района встретили День России ярким концертом. В Доме культуры имени Тамары Кацы для жителей выступил Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр Донецкой государственной академической филармонии под руководством Василия Шакулы. Об этом сообщили в администрации Мариуполя.
- Оркестр исполнил известные, всеми любимые произведения. Украшением концерта стали номера в исполнении Екатерины Гладешевой и Инны Домниковой. Также в программе приняли участие солисты Сартанского Дома культуры Диана Хаджинова и Евгений Иванов, - рассказали в администрации города.
Жителям поселка сильно понравился концерт, что в зале не прекращали звучать аплодисменты благодарных зрителей.
Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова анонсировала участие российских студенческих отрядов (РСО) в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. По ее словам, в этом году к студенческим отрядам присоединится около 200 тысяч человек.
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