Количество пострадавших при обстреле ВСУ Ж/Д вокзала в Донецке возросло до четырех

Ранения получили четверо мирных дончан Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела района железнодорожного вокзала в Донецке со стороны ВСУ. Ране мэр Донецка рассказал об одной погибшей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Киевском районе Донецка по площади Привокзальной погибла женщина 2001 года рождения, ранены женщины 1963 и 1999 годов рождения, мужчины 1975 и 1942 годов рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что обстрелом были также повреждены многоквартирные жилые дома на улице Артема.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что ранее в СМИ распространилась информация о раненном двухлетнем ребенке. К счастью, он не пострадал.

— Информация, распространенная в социальных сетях о раненом двухлетнем ребенке, не подтвердилась: с ним все в порядке и его забрала тетя, — отметил градоначальник.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 17 снарядов калибром 155 мм за полчаса

Донецк вновь оказался под огнем украинских боевиков (подробнее)