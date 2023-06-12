Мэр Мариуполя обсудил вопросы сотрудничества с премьер-министром Башкортостана

Глава и представители Правительства Башкортостана поздравили мариупольцев с Днем России и обсудили с мэром культурное и экономическое сотрудничество. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун провел рабочую встречу с премьер-министром Башкортостана Андреем Назаровым и представителями Правительства региона. Стороны обсудили вопросы экономического и культурного взаимодействия.

— Обсудили вопросы экономического и культурного взаимодействия. Обменялись планами, проговорили эффективные механизмы дальнейшего сотрудничества, — поделился Моргун в своем телеграм-канале. — Гости передали мариупольцам самые теплые поздравления с Днем России, а также выразили готовность всячески способствовать возвращению Мариуполя к мирной жизни и работе над восстановлением города.

Напомним, что ранее мэр Мариуполя заявил о все большей схожести приморского города с современными городами в других регионах России. По словам градоначальника, все субъекты РФ протянули руку помощи Мариуполю в самую трудную минуту и продолжают помогать сегодня.

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