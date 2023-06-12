Денис Пушилин в День России наградил на Саур-Могиле лучших бойцов из разного рода войск

У каждого награжденного за плечами не один геройский поступок. Фото: ТГ/Пушилин

В День России Денис Пушилин наградил на Саур-Могиле лучших бойцов из разного рода войск. Об этом врио Главы ДНР сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Пушилина, сделать это было особенно почетно на легендарной высоте, откуда дважды изгоняли противника.

- Это место хранит славу о подвигах русского солдата и русского оружия, - отметил он.

Руководитель Республики вручил Звезду Героя ДНР полковнику Илье Иванову, благодаря которому при освобождении Мариуполя была прорвана первая линия обороны противника. Под командованием полковника бойцы смогли успешно освободить морской порт и прилегающую к нему территорию, а также оказать поддержку соседним подразделениям.

Еще один Герой ДНР - лейтенант Эдуард Головатенко - воюет с 2014 года. Отметился в боях за Анадоль, где его взвод уничтожил два БМП и до 15 человек личного состава ВСУ.

- Всего вручил 31 награду. У каждого награжденного за плечами не один геройский поступок, без которых невозможен путь к победе, - сообщил Пушилин.

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