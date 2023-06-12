Руководителем Минстроя ДНР стал экс-глава Госстройнадзора Ленобласти Николай Циганов

Денис Пушилин подписал указ о смене главы Минстроя ДНР. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин подписал указ, в котором Эдуард Осипов освобожден от исполнения обязанностей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. Соответствующий указ № 196 опубликован на официальном сайте.

- Освободить Осипова Эдуарда Александровича от исполнения обязанностей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики, - сказано в документе.

В то же время Денис Пушилин подписал указ № 197 о назначении нового руководителя ведомства. Им стал экс-глава Госстройнадзора Ленобласти Николай Циганов. Документы вступают в силу со дня их подписания.

Напомним, что Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 12 июня провел совещание с правительством и муниципальными властями, где обсудил цены на различные продукты в регионе, а также инициировал создание комиссии по безопасности дорожного движения в ДНР.

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