Российские войска отразили две атаки ВСУ под Донецком

В ходе боев были уничтожены живая сила и техника противника. Фото: УНМ ДНР

Российские военные успешно отразили две атаки ВСУ под Донецком. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там отметили, что наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка на донецком направлении.

- «Южной» группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой народной республики, - заявили в оборонном ведомстве.

Сообщается также, что в ходе боев на данном направлении были уничтожены до 140 военнослужащих ВСУ, их боевая бронированная машина, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Великой Новоселки в ДНР. Российские войска поразили КНП 68-й егерской бригады ВСУ.

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