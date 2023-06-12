Татьяна Голикова сообщила, что восстанавливать инфраструктуру Мариуполя будут помогать студотряды

Восстановления Мариуполя продолжается. Фото: Александр ИВАНОВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова анонсировала участие российских студенческих отрядов (РСО) в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. По ее словам, в этом году к студенческим отрядам присоединится около 200 тысяч человек. Об этом сообщает информационного агентство ТАСС.

- Немаловажно, что сегодня вы участвуете в развитии молодежи в новых регионах нашей страны - более 1 тысячи молодых людей будет трудоустроено и получит возможность стать частью большой команды. Благодаря вам уже восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике, а этим летом будет восстанавливаться инфраструктура города Мариуполя, - отметила Голикова.

Напомним, ранее мэр города Мариуполя Моргун заявил, что город с каждым днем становится все больше похожим на современные города России. По его словам, каждый житель приморского города ощутил на себе всю мощь России, регионы которой протянули ему руку помощи в трудную минуту. И сегодня Мариуполю продолжают оказывать содействие в повышении качества жизни горожан.

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