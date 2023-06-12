В России ввели в обращение почтовые марки, посвященные ДНР и ЛНР

Почтовая марка, посвященная ДНР. Фото: АО «Марка»

В России ввели в обращение почтовые марки, посвященные Донецкой и Луганской Народным Республикам. Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества «Марка».

Там уточнили, что новые марки вошли в серию филателистической продукции о новых регионах России и были выпущены в праздничный день.

- Двенадцатого июня в рамках серии «Регионы России» в почтовое обращение вышли две марки, посвященные Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, - рассказали почтовики.

Сообщается также, что дополнительно были изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля спецгашения для Москвы, Донецка и Луганска, а помимо этого - картмаксимумы. Это немаркированные карточки с наклеенной на них почтовой маркой, погашенной специальным штемпелем первого дня в день выхода марки в обращение.

Напомним, ранее сообщалось, что в День России «Почта Донбасса» выпустила виньетки и конверты, посвященные краю угля и металла. Также предприятие предоставило художественную почтовую марку, посвященную ДНР из серии «Регионы».

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