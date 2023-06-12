Денис Пушилин провел сравнительный анализ цен на продукты в различных городах и районах Республики

Денис Пушилин провел совещание с правительством и муниципальными властями, где обсудили цены на продукты в Республике. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 12 июня провел совещание с правительством и муниципальными властями, где обсудил цены на различные продукты в регионе.

- Рассмотрели сравнительный анализ цен в различных городах и районах региона. Наибольшее беспокойство у жителей Республики вызывает рост цен на мясо, птицу и мясные изделия, - пишет в своем телеграм-канале глава ДНР

По словам Дениса Пушилина, проблема особенно беспокоит жителей Амвросиевского и Новоазовского района, Дебальцево и Докучаевска. Он добавил, что в Новоазовском районе и Докучаевске люди также жалуются на подорожание овощей, зелени, фруктов, в Амвросиевке и Дебальцево — соли, сахара, круп и макарон. Сейчас правительство занимается детальным анализом причин разницы в ценах и исправлением ситуации.

Напомним, что на совещании с правительством и муниципальными властями Денис Пушилин инициировал создание комиссии по безопасности дорожного движения в ДНР.

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