Денис Пушилин инициировал создание комиссии по безопасности дорожного движения в ДНР

Денис Пушилин провел совещания с правительством и муниципальными властями. Фото: АГ ДНР
Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на совещании с правительством и муниципальными властями 12 июня инициировал создание комиссии по безопасности дорожного движения в ДНР.
- В связи с тенденцией роста дорожно-транспортных происшествий в регионе считаю необходимым создать на территории Донецкой Народной Республики Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения. Просьба ко всем водителям соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах, - написал в своем телеграм-канале Денис Пушилин
Также на совещании рассмотрели сравнительный анализ цен в различных городах и районах региона. По словам Главы ДНР, сейчас у жителей Республики вызывает беспокойство рост цен на мясо, птицу, овощи, зелень и фрукты. Он добавил, что правительство занимается детальным анализом причин разницы в ценах и исправлением ситуации.
Напомним, ранее Денис Пушилин поздравил соотечественников с Днем России. Он отметил, что быть частью великой страны, принадлежать к ней — это честь, счастье и гордость. И мы обязаны сделать все возможное, чтобы наша Россия становилась сильнее и благополучнее.
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