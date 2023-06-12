Наведение БПЛА на цель от первого лица с целью поражения укреплений противника. Фото: Минобороны РФ

Российские военные применили FPV-дроны для поражения опорных пунктов ВСУ под Угледаром. Видео применения таких беспилотников на Южнодонецком направлении опубликовали в Минобороны России.

- Операторами подразделений ВС России на Южнодонецком направлении были вскрыты позиции боевиков ВСУ с оборудованными долговременными укреплениями, - сообщили там.

В оборонном ведомстве отметили, что опорный пункт с украинскими военными был уничтожен точным ударом дронами-камикадзе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные уничтожают дронами средства связи ВСУ в Красногоровке. Беспилотники проекта #РойVOZмездия под управлением операторов 110 бригады 1 Донецкого армейского корпуса нарушают управление подразделениями противника, уничтожая антенны системы Старлинк. Прежде российские дроны-камикадзе 110 бригады уничтожили огневую точку вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

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