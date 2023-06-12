Моргун заявил о все большей схожести Мариуполя с современными городами России

Сегодня Мариуполю продолжают оказывать содействие в повышении качества жизни горожан. Фото: ТГ/Пушилин

Мариуполь с каждым днем становится все более схожим с современными городами России. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава местной администрации Олег Моргун, который поздравил мариупольцев с Днем России.

- Впервые освобожденный Мариуполь отметил этот праздник в прошлом году, а сегодня мы встречаем его в городе, который с каждым днем становится все больше похожим на современные города Российской Федерации, - отметил он.

По словам Моргуна, каждый житель приморского города ощутил на себе всю мощь России, регионы которой протянули ему руку помощи в трудную минуту. И сегодня Мариуполю продолжают оказывать содействие в повышении качества жизни горожан.

Напомним, ранее мэр Мариуполя Моргун заявил, что город полностью восстановят за три года. И в этом плане текущий год будет ударным. На данный момент ремонтные и строительные работы ведутся здесь на 1,8 тысячи объектов.

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