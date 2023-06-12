Ко Дню России в Шахтерске прошли автомобильные соревнования. Фото: t.me/dnronline

При поддержке Федерации автоспорта Донецкой Народной Республики ко Дню России в Шахтерске прошли автомобильные соревнования в дисциплине «Автослалом».

- Порядка 40 пилотов из разных городов Республики боролись за первенство в четырех классах: заднеприводные авто, машины с приводом на переднюю ось, полный привод и женская лига, - пишут в телеграм-канале официального сайта ДНР.

После проведения соревнований, победители и призеры получили грамоты, а также ценные призы.

Напомним, что государственное унитарное предприятие «Почта Донбасса» в День России представила виньетки и конверты, посвященные краю угля и металла, а также художественную почтовую марку, посвященную Донецкой Народной Республике из серии «Регионы». Также посетители магазина «Филателия» 12 июня смогут самостоятельно ввести в обращение новый знак почтовой оплаты — поставить оттиск штемпеля первого дня на новую марку.

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