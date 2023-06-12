В Горловке восстановили поврежденный обстрелом ВСУ водовод

11 июня ВСУ повредили основной водовод в поселке Широкая Балка, который уже восстановили. Фото: ТГ/Приходько РИК

В Горловке восстановили водовод, который получил повреждение в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины 11 июня. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

- Водовод запущен. Водичка будет подаваться вечером, в обычном режиме, - отметил глава города.

Напомним, что вооруженные формирования Украины около 20:30 выпустили по населенному пункту Широкая Балка три снаряда калибром 122 миллиметров. В результат обстрела украинские боевики повредили основной водовод от поселка в сторону жилого массива «Строитель». Также за прошедшие сутки интенсивность обстрелов ВСУ по территории ДНР заметно снизилась. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным представительства, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Однако от обстрелов пострадали 2 объекта гражданской инфраструктуры.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ обстреляли Широкую Балку в ДНР, повредив основной водовод

Украинские боевики продолжают обстреливать города Республики (подробнее)