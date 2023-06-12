Помощь психологов стала одной из востребованных услуг в фонде «Защитники Отечества» по ДНР

Психологическая поддержка помогает бойцам СВО вернуться к мирной жизни Фото: Александр КОЦ

Помощь психологов пользуется большим спросом у обратившихся в филиал фонда «Защитники Отечества» по ДНР. Об этом сообщила ДАН руководитель филиала Марина Соловарова.

Она отметила, что поначалу такой востребованности от данной услуги никто не ожидал.

- К психологам, почему-то думали, что ввиду нашего менталитета, люди не привыкли. Нет, спросом пользуется эта услуга и обратившимся оказывается большая помощь, - заявила она.

По словам Соловаровой, сейчас это действительно актуальное направление. В отделении фонда работают прекрасные специалисты, которых направило сюда Министерство здравоохранения.

- Люди знают свое дело, они не ждут пока к ним придут на эмоциональную разгрузку, а незримо присутствуют во время бесед, когда социальный координатор общается с ветераном, - рассказала руководитель филиала.

Соловарова добавила, что полезными для обратившихся в фонд оказались также услуги юриста. На сегодняшний день прорабатывается вопрос привлечения нотариусов к работе филиала.

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