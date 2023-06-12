Волонтеры исполнили Гимн ДНР под куполом башни Петропавловского собора в Санкт-Петербурге

Мелодию исполнили под куполом башни Петропавловского собора в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В День России под куполом башни Петропавловского собора в Санкт-Петербурге зазвучал Гимн Донецкой Народной Республики. Волонтеры исполнили мелодию на звоннице. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Донецка Алексей Кулемзин, опубликовав соответствующий видеоролик.

- Региональная общественная организация «Караван» нашла талантливых звонарей и записала прекрасный видеоролик специально для жителей непокоренного Донбасса, - пояснил он.

Напомним, в столице Донецкой Народной Республике в преддверии праздника Дня России сотрудники коммунального предприятия украсили транспорт, который выйдет на маршруты 12 июня. А глава администрации Мариуполя Олег Моргун рассказал, как власти и местные жители украсят приморский город ко Дню России. Флаги и другая государственная символика появятся на торговых объектах и жилых домах. Подрядчики тоже разместят их на своих объектах восстановления.

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