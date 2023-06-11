В Минобороны РФ сообщили, что из украинского плена освободили еще 94 российских военных

В плену военным грозила смертельная опасность. Фото: ТГ/Москалькова

Одиннадцатого июня из украинского плена освободили еще 94 российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, - заявили там.

В оборонном ведомстве уточнили, что военно-транспортными самолетами освобожденных бойцов доставят в Москву на лечение и последующую реабилитацию. Сейчас военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Напомним, ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что искренне верит в освобождение из украинского плена всех военнослужащих. Главная правозащитница нового субъекта России с начала вооруженного конфликта в Донбассе прилагает максимум усилий для возвращения сторонников Республики домой.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он из плеяды ополченцев, благодаря которым Республика выстояла и стала частью России»: Погиб Герой ДНР Роман Воробьев

Денис Пушилин рассказал, каким был погибший Герой ДНР Роман Воробьев (подробнее)