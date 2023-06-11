Донецкий молодежный театр победил во Всероссийском театральном фестивале «Сказочное королевство» в Севастополе

ДРАМТ победил во Всероссийском театральном фестивале Фото: Минкульт ДНР

Донецкий республиканский академический молодежный театр победил во Всероссийском театральном фестивале «Сказочное королевство», который проходил в Севастополе с 1 по 7 июня. Зрителям фестиваля театр представил спектакль-буффонаду «Айболит». Об этом сообщает министерство культуры Донецкой Народной Республики.

- За семь дней зрители и жюри посмотрели 21 спектакль и определили победителей в 22-х королевских номинациях, - отмечают в ведомстве.

Зрителям понравился спектакль про доктора Айболита, поэтому Донецкий республиканский академический молодежный театр получил высшую награду – гран-при.

Напомним, что 4 июня в День Святой Троицы донецкий ансамбль песни и танца «Околица» выступили на XXIV Международном фольклорном празднике «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». Мероприятие проходило в селе Льгов Орловской области.

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