«Единый заказчик» восстанавливает двухэтажное здание в Приморском районе Мариуполя

Строители возвели новую кровлю, восстановили перекрытия внутренних помещений. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе продолжаются восстановительные работы гражданской инфраструктуры. Так, компания «РКС-НР» в качестве генерального подрядчика с привлечением Фонда капитального ремонта Липецкой области восстанавливает двухэтажное здание в Приморском районе города.

Также реконструкцией образовательного учреждения проводится при координации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

- С 1993 года в этом доме располагалась общеобразовательная частная школа для 1-11 классов с гуманитарно-экономическим направлением, рассчитанная на 107 учащихся, а также другие общественные организации, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

В ходе оценки повреждений здания выяснилось, что из-за попаданий снарядов были повреждены стены, крыша. Сейчас строители Липецкой области полностью возвели новую кровлю, восстановили перекрытия внутренних помещений, отремонтировали фасад, заменили двери и светопрозрачные конструкции.

В организации отмечают, что после благоустройства территории и отделки здание будет готово принять новых владельцев.

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